Integratiedienst zoekt vrijwilligers voor taalkampen Didier Verbaere

22 januari 2019

De integratiedienst van Wetteren is op zoek naar extra vrijwilligers voor de organisatie en begeleiding van haar taalkampen. Taalsleutels is ee, zomers kamp dat zich richt op anderstalige kinderen en jongeren tussen 5 en 12 jaar die tijdens de vakantie hun Nederlands willen oefenen. In Taalsleutels wordt het Nederlands niet aan de klassieke schoolbanken geoefend, maar via bijvoorbeeld spelactiviteiten, kookactiviteiten, sport, knutselen of uitstappen. Dit jaar vindt Taalsleutels plaats van maandag 5 augustus tot en met vrijdag 16 augustus. Er wordt in een vrijwilligersvergoeding voorzien. Vrijwilligers kunnen zich melden bij Yenthe De Schryver via integratiedienst@wetteren.be of op 09/365.73.65.