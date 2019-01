Inner Wheel schenkt 4500 euro aan goeie doel Didier Verbaere

19 januari 2019

De vrouwelijk Serviceclub Inner Wheel Wetteren schonk tijdens haar jaarlijkse filmavond in een uitverkochte CC Nova drie cheques van 1.500 euro aan het goeie doel. CAR Kapelhof uit Zele, Tanderuis uit Melle en de basisschool Sint-Gertrudis Wetteren ontvingen elk 1.500 euro. De Wetterse school wil het geld onder meer gebruiken om minderbedeelde gezinnen te helpen bij het betalen van hun schoolrekeningen. In Nova werd de komedie Le sens de la fête vertoond. Inner Wheel kon opnieuw rekenen op jeugdige en helpende handen van scoutsgroep Sint-Jan in de vestiaire en op de afsluitende receptie.