Infonamiddag brand- en diefstalpreventie in Koffiebranderij Didier Verbaere

27 maart 2019

Woon Plus organiseert op zaterdag 6 april een infonamiddag rond brand- en diefstalpreventie in Wetteren. Preventieadviseurs van de politiezone Laarne-Wetteren-Wichelen en de lokale brandweer geven tips hoe je je woning brand- en inbraakveiliger kan maken. Er wordt uitgelegd wat een goede rookmelder is en waar je die hangt en vertellen of de politie je woning extra in de gaten kan houden tijdens je vakantie. Een adviseur van de brandweer kan ook thuis ter plaatse komen om een woning te inspecteren en je tips kan geven in functie van het vermijden van brandgevaar.

Na de uiteenzetting wordt er een drankje aangeboden aan de aanwezigen en is er mogelijkheid tot extra vragen. Onder de aanwezigen worden twee rookmelders verloot. De infonamiddag vindt plaats van 14.30 tot 16.30 uur in het Lokaal Dienstencentrum De Koffiebranderij aan de Molenstraat 50. De toegang is gratis, maar je moet vooraf inschrijven via www.woonplus-lww.be.