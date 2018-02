Infodienst Toerisme naar oud gemeentehuis 13 februari 2018

Na de verhuis van de administratieve diensten naar het nieuwe gemeentehuis op Rode Heuvel, heeft nu de Infodienst Toerisme gisteren haar intrek genomen in de vroegere burelen van het gemeentehuis in de Kerkstraat. Hun vorige locatie op de Markt, in de appartementen De Vos naast de kerk, zal worden gesloopt om een mooie corridor te creëren richting Rode Heuvel. "De sloopvergunning is aangevraagd en het is de bedoeling om het appartement zo snel mogelijk te slopen. We willen er een terrastuin in verschillende niveaus aanleggen als toegangspoort naar het plein achter de kerk", weet schepen van Toerisme Herman De Wulf (Open Vld). De gemeente gaat nu op zoek naar een aannemer die afbraak en inrichting kan realiseren. In de oude burelen van het gemeentehuis wordt ook een leeszaal voor de bezoekers van het archief ingericht. De Dienst Toerisme is bereikbaar op maandag van 10 tot 13 uur, dinsdag en woensdag doorlopend van 10 tot 16 uur en donderdag en vrijdag van 10 tot 13 uur. (DVL)