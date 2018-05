Inbrekers in zelfde café na 7 maal gevat DADERS KONDEN MET SLEUTEL OUDE SLOTEN OPEN MAKEN DIDIER VERBAERE

18 mei 2018

02u51 1 Wetteren Na 7 inbraken in café Eemink in Wetteren werden twee verdachten na meer dan een jaar uiteindelijk geïdentificeerd en gevat. De verdachten, gekenden in het drugsmilieu, werden afgelopen dinsdag opgepakt. Eén dader is aangehouden.

Café Eemink in de Eeminckstraat in een volkse wijk in het centrum van Wetteren kreeg de afgelopen maanden minstens 7 maal ongewenst bezoek over de vloer. Op verschillende dagen en tijdstippen van de dag. Telkens werd er enkel wat wisselgeld gestolen in de zaak. Maar nooit werden er sporen van braak aan voor- of achterdeur of aan de ramen gevonden. Uitbater Steven Rasschaert was de inbraken beu en plaatste na enkele inbraken camera's aan zijn zaak. Op de bewakingsbeelden was telkens één verdachte te zien die met een sleutel het café binnenkwam. Op de beelden was de man echter onherkenbaar door een diepe kap over het hoofd. De politie onderzocht de zaak en had wel vrij snel een idee over mogelijke verdachte figuren in het drugsmilieu. Junks die voor hun spul snel wat geld nodig hadden.





De inbreker keerde de jongste maanden nog enkele malen terug naar het café terwijl de camera's bleven draaien. Tot er geen twijfel mogelijk was over de identiteit van de inbreker. Het bleken er twee. "Uit onderzoek bleek inderdaad dat er twee personen betrokken waren bij de inbrakengolf in het café", weet commissaris Vic De Loof van de Wetterse politie.





Flessen wijn en handboog

Het duo verklikte elkaar en bekende de feiten en de zaak werd overgemaakt aan het Parket van Dendermonde dat hen hiervoor correctioneel zal vervolgen. "Het slot aan de voordeur was oud. Vermoedelijk raakten ze met een sleutel van eender welke andere oude deur binnen. Ze waren wel zo vriendelijk om telkens de deur weer op slot te doen", klinkt het opgelucht bij Steven Rasschaert, uitbater van de zaak. In de nacht van maandag op dinsdag werd opnieuw ingebroken in het café. Ditmaal via de achterdeur en met een koevoet. De sloten van de voordeur waren ondertussen vervangen. De drang naar snel geld (en drugs) dreef blijkbaar minstens één verdachte opnieuw naar het café.





Bij die inbraak maandagnacht werden bij gebrek aan geld flessen wijn, drank en ook een handboog voor schutters gestolen. Die boog werd bij één van de verdachten van de eerste inbraken thuis teruggevonden. Ontkennen had dus geen zin. Het duo werd door de politie gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter van Dendermonde. Of er een link is met enkele inbraken in zaken op de Markt in januari, wordt nog onderzocht. Ook toen werd in twee cafés enkel wat kleingeld gestolen. "Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of beide verdachten iets met die feiten te maken hebben", aldus De Loof. De dader is aangehouden. Zijn medeplichtige is vrij onder voorwaarden.