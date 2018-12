Inbrekers halen huis overhoop in Massemen Didier Verbaere

09 december 2018

14u12 6

Op de Oordegemsesteenweg in de Massemse wijk Kortenbos werd vrijdagnamiddag ingebroken in de woning van de familie Van Puyenbroeck. Een toegangshek was geforceerd en achteraan de woning werd een raam ingestampt. De hele woning werd grondig doorzocht en alle kasten en laden werden binnenstebuiten gekeerd. De inhoud lag verspreid over het huis. “Wat er juist ontvreemd is, kon in de ravage nog niet ontdekt worden. De inbraak moet wel urenlang geduurd hebben”, aldus de slachtoffers. De politie van Wetteren onderzoekt de zaak. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.