Inbrekers beschikken over gestolen loper van 60 appartementen: tienduizenden euro’s aan familiejuwelen verdwenen Didier Verbaere

05 april 2019

17u02 3 Wetteren Op Rode Heuvel achter de Sint-Gertrudiskerk in Wetteren hebben de bewoners dieven over de vloer gekregen in hun appartement. Nooit werden sporen van braak vastgesteld, maar bij een gezin is zelfs 60.000 euro aan familiejuwelen weg. Vermoed wordt dat de inbrekers beschikken over de sleutel van ruim 60 appartementen. De bouwheer van het nieuwe stadsdeel gaf schoorvoetend toe dat twee lopers van het complex zoek zijn.

Op Rode Heuvel in het centrum van Wetteren werden de afgelopen jaren drie appartementsblokken en het nieuwe gemeentehuis aan de Schelde gebouwd. Een groot deel van die appartementen is momenteel bewoond. Andere worden nog afgewerkt. En dus beschikt de bouwheer, een holding van aannemer Cordeel en Smarthome, over een set van 13 lopers van het hele complex. Aannemers en onderaannemers kunnen daarmee vrij in en uit de gebouwen op elk uur van de dag. In de week van 20 maart stelden vier bewoners van Rode Heuvel een diefstal vast in hun appartement.

Inbraak zonder sporen

“Een paar uur nadat we terug gekomen waren van een wandeling merkte ik dat er een envelop op mijn bureau lag, die ik ’s middags in de kast had gelegd. Pas toen zag ik dat er 1.500 euro cash was verdwenen uit die kast”, zegt psychiater Dirk Vergaert die op de zesde verdieping woont en werkt. “Camera’s, laptops of bankkaarten werden ongemoeid gelaten”, zegt hij.

De grootste buit werd uit de slaapkamer van het gezin gestolen. Daar verdween een partij goud en familiejuwelen met een waarde van ruim 60.000 euro. “We hadden die week onze kluis in de bank leeggemaakt om de juwelen over te plaatsen naar een andere bank. Het gaat om alle familiejuwelen van mijn ouders, schoonouders en grootouders”, zucht Vergaert. “Naast de werkelijke waarde is er ook nog de emotionele waarde. Sommige juwelen zijn maar een habbekrats waard, maar kregen we van overleden familieleden.”

Het gebeurt vaak dat plots een werkman in ons appartement staat die zich vergist heeft van verdieping of flat Roland Batsleer

Hij wijst in de richting van de bouwheer van de appartementen en verwijt hem schuldig verzuim. “Er zijn verschillende lopers in omloop bij de aannemers die nog flats afwerken. Maar een aantal lopers zijn onvindbaar en waarschijnlijk in verkeerde handen gevallen. We wonen in een sterk beveiligd gebouw dat je enkel met de juiste sleutel kan betreden. De daders moeten dus over een sleutel beschikken. Ofwel zijn ze verkocht aan malafide bendes, ofwel zitten er mensen met losse handen onder de onderaannemers”, zegt Dirk.

Ook bij bovenbuur Roland Batsleer werd geld gestolen. “Onze deur was gesloten met een driepuntslot. Na de inbraak was de deur nog vast. Het gebeurt vaak dat er plots een werkman in ons appartement staat die zich vergist heeft van verdieping of flat. We eisen dat alle sloten worden vervangen, want nu voelen we ons hier niet langer veilig”, zegt Roland.

Syndicus bevestigt spoorloze sleutels

De syndicus van het gebouw, vastgoedbeheer De Vuyst, zat ondertussen samen met de eigenaars van de flats. Hij schreef een aangetekende brief naar de tijdelijke holding (THV W2O). “Er zijn 13 lopers in omloop. De brandweer beschikt over twee lopers van het gebouw, één is gebroken en tien lopers zijn verdeeld onder de verantwoordelijke van de verschillende firma’s en vastgoedmakelaars die hier werken. Maar twee van die tien sleutels kon de bouwheer nog niet traceren. De gedupeerden vrezen dat die in verkeerde handen zijn gevallen”, zegt Ruben De Vuyst. “We willen de zekerheid dat niemand hier nog ongewenst kan binnenlopen en eisen dat de bouwheer tegen 12 april alle lopers op tafel legt. Kan hij dat niet, dan eisen we dat alle sloten in alle gebouwen vervangen worden”, besluit Ruben.