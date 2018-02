Inbreker betrapt 24 februari 2018

In de Boomkwekerijstraat in Wetteren sloeg donderdagavond om 23.15 uur een inbreker op de vlucht nadat hij betrapt werd in een woning. De man had een ruit ingegooid op de bovenverdieping en was via het plat dak binnengedrongen. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.





(DVL)