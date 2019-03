Inbreker betrap op Sint-Jozef basisschool Didier Verbaere

25 maart 2019

14u40 0

In de Wegvoeringstraat in Wetteren werd maandagochtend om 10.20 uur een dader van een diefstal in de lagere school van Sint Jozef op heterdaad betrapt door leerkrachten. De dader, geen leerling, werd na een positieve huiszoeking aangehouden. Er wordt een onderzoek gevoerd naar andere feiten.