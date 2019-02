Inbrakengolf in politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen Didier Verbaere

04 februari 2019

12u25 0 Wetteren Afgelopen weekend stelde de politie tien inbraken of pogingen vast in Wetteren, Wichelen en Laarne.

In Blauwe Paal in Wetteren werd vrijdagavond een raam ingegooid met een klinkersteen en de woning doorzocht. Even later werd ook een ruit ingegooid van een woning in Hellegat en spullen gestolen. Om 23 uur werd een inbraak vastgesteld in de Watermolenstraat in Wichelen. Zaterdagavond werd omstreeks 20.30 uur ingebroken in drie woningen in Warande in Laarne. Zaterdagnacht om 1.07 uur werd op Lange Meire in Laarne een woning doorzocht na een inbraak. En op de Wegvoeringstraat in Laarne werd een inbraakpoging vastgesteld. Daar was de omheining achteraan een woning omgeplooid.

Ook werd in de loop van vorige donderdag of vrijdag een woning in het Prinsenhof in Massemen doorzocht. Daar werd een venster aan de zijkant van een woning ingegooid. En vrijdagnacht om 2.13 uur was er een inbraakpoging op Kapellendries in Wetteren. Getuigen van deze feiten kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.