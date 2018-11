Inbraken in politiezone Wetteren Didier Verbaere

27 november 2018

De politie is op zoek naar getuigen van inbraken in de politiezone Wetteren. afgelopen weekend werd ingebroken of was er een poging tot op vier adressen. Op Eikem in Wetteren-Ten-Ede werd een raam aan de achterkant van een woning open gebroken. In Laarne werden braaksporen aan de achterdeur van een huis vastgesteld. Net als op de Noordlaan in Wetteren. En in Wichelen werd ingebroken op Aard. Ook daar werd een deur achteraan de woning geforceerd. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.