Inbraak 07 september 2018

02u30 0

In een kantoor op het Felix Beernaertsplein in Wetteren werd tijdens het kermisweekend tussen vrijdag 31 augustus en dinsdag 4 september ingebroken via de achterzijde van het gebouw.





Er werden enkele spullen ontvreemd. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu. (DVL)