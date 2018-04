Inbraakpogingen 19 april 2018

In de Stationsstraat is dinsdag een inbraakpoging vastgesteld. In de achterdeur was een inkeping gemaakt, maar de handelszaak kon niet worden betreden. Ook op de Zuidlaan mislukte een poging om de voordeur open te breken. Er was wel wat inbraakschade. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu. (DVL)