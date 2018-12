Inbraakpoging mislukt in Dorpsstraat Didier Verbaere

09 december 2018

De politie van Wetteren is op zoek naar getuigen van een mislukte inbraakpoging op de Dorpsstraat in Westrem (Wetteren). Onbekende(n) probeerde(n) tussen zondag en woensdag binnen te dringen via de garage. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.