Inbraak via dak in supermarkt Spar-De Loor in Massemen: dader opgeschrikt door telefoon en blaffende honden Didier Verbaere

03 december 2018

14u44 0 Wetteren In de nacht van zondag op maandag werd ingebroken in de supermarkt Spar-De Loor op de Massemsesteenweg in Massemen. De dader drong om 00.40 uur binnen via een gat dat hij had gezaagd in het plat dak van de zaak.

Met een meegebrachte ladder daalde de dader af in de winkel. De uitbaatster hoorde het alarm afgaan en liet daarop de telefoon in de supermarkt onafgebroken rinkelen. Opgeschrikt vluchtte de dader weg zonder buit. De schade is wel aanzienlijk. Hij is amper tien minuten in de zaak geweest.

“Hij moet wel een tijdje bezig geweest zijn want hij sneed doorheen enkele lagen roofing en zaagde door het dak, de isolatie en een vals plafond om binnen te raken. De ladder moet hij ook zelf hebben meegebracht want nergens in de buurt is melding gemaakt van een gestolen ladder”, zegt zaakvoerster Isabel De Loor. “Op de camerabeelden staat een fors gebouwde kerel met een bivakmuts. Hij was net op weg naar de kassa’s toen hij werd opgeschrikt door de telefoon en door blaffende honden. Waarna hij op de vlucht sloeg. Een deel van de ladder werd in de tuin van de buren gevonden”, zegt Isabel.

De politie van Wetteren voerde maandagochtend een sporenonderzoek uit en vond voetafdrukken van de verdachte. De zaak lijkt sterk op een soortgelijke inbraak in warenhuis Smatch in Schellebelle vorige week. Daar werd eveneens via het dak ingebroken in de nacht van maandag op dinsdag. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.