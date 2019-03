Inbraak in handelszaak in Wetteren Didier Verbaere

25 maart 2019

Op de Brusselsesteenweg in Wetteren werd afgelopen weekend ingebroken in een woning en een handelszaak. De daders verschaften zich een toegang tot de woning langs de achterzijde en stalen spullen uit de woning en de handelszaak. Getuigen kunnen zich melden bij de lokale politie via pz.wlw@police.belgium.eu.