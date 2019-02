Inbraak in apotheek Vooruit: geld weg, medicijnen blijven onaangeroerd Didier Verbaere

28 februari 2019

17u52 0

In de nacht van woensdag op donderdag werd ingebroken in apotheek Vooruit aan het Felix Beernaertsplein in Wetteren. De daders raakten via de achterzijde binnen. Daarbij zou een som geld ontvreemd zijn. Medicijnen werden ongemoeid gelaten. De politie voert een onderzoek en getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.