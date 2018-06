Inbraak en pogingen 13 juni 2018

In een handelszaak in de Paepestraat in Wichelen werd zaterdagnacht om 2.55 uur ingebroken. Een alerte burger merkte de daders op en alarmeerde de politie. Die zette een opsporing op poten, maar kon de daders niet meer vatten. Ook op Strijp was er diezelfde nacht een inbraakpoging in een woning. Daar werden de daders opgeschrikt door de bewoner. Dat was ook het geval bij een inbraak in de Oude Wetterstraat in Wetteren vrijdagnacht. Ze gingen er vandoor zonder buit. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu. (DVL)