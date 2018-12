Inbraak en inbraakpoging in Wetteren Didier Verbaere

03 december 2018

In Slekkebeek in Wetteren werd zaterdagavond omstreeks 18 uur ingebroken in een woning. Er werd een schuifraam achteraan de woning ingeslagen. De woning werd doorzocht en er werden spullen gestolen. En in de Nijverheidstraat was er in de namiddag tussen 12 en 19 uur een inbraakpoging. Er werden braaksporen aan de voordeur aangetroffen maar de inbraak mislukte. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.