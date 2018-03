In pyjama naar school DIDIER VERBAERE

Bednet hield gisteren de derde Nationale Pyjamadag. Ook in De Meiroos, een school voor buitengewoon lager onderwijs in Wetteren, kwamen kinderen en leerkrachten in pyjama naar school uit solidariteit. Bednet zorgt ervoor dat langdurig zieke kinderen en jongeren van thuis uit en samen met hun eigen klas toch de lessen kunnen volgen. "Zelf hebben we geen kinderen die dit soort onderwijs volgen maar we doen mee uit solidariteit. Afgeopen week kwam wel een meisje dat Bednet volgt, in alle klassen getuigen hoe zij dat ervaart", weet Liesbeth Dhanens van De Meiroos.