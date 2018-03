Iluna (6) deelt cadeautjes uit op Wereld Downsyndroomdag 22 maart 2018

02u39 0 Wetteren Iluna De Bock (6) uit Wetteren werd geboren met het syndroom van Down, maar gaat naar het regulier onderwijs van kleuter- en basisschool Scheppers. Daar wordt ze behandeld zoals elke andere kleuter.

Gisteren bracht het guitige meisje alvast cadeautjes mee voor haar klasgenoten met de niet te mis te verstane boodschap 'Wij vieren de verschillen'. Iluna's klasgenootjes dragen de vrolijke kleuter alvast op handen. "Hier is Iluna één van hen en de hele school kent haar natuurlijk. We moeten haar wel wat in het oog houden, want ze is heel nieuwsgierig en gaat al eens op verkenning. Maar voor de rest speelt en leert ze mee met iedereen", weet directeur Joost De Brouwer.





Klasgenoot Valentien (5) bevestigt. "Ze is een hele leuke klasgenoot en we spelen graag spelletjes samen. En buiten op de speelplaats zorgt iedereen voor haar", weet Valentien. "We krijgen ook ondersteuning van buitenaf en de bedoeling is dat Iluna hier haar hele lagere school volgt. Dat is ook goed voor haar, want ze leert vlug en pikt snel dingen op van haar klasgenoten", besluit directeur De Brouwer. (DVL)