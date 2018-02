Illegalen mijden bewaakte parkings E40 en E17 22 februari 2018

02u50 0 Wetteren Eén week na de start van de private bewaking op de snelwegparkings langs de E40 in Wetteren en de E17 in Kalken, duiken daar 's nachts steeds minder vaak transmigranten en illegalen op die er proberen om in vrachtwagens richting Groot Brittannië te klauteren.

Sinds vorige week dinsdag laat Minister Jan Jambon (N-VA) vijf parkings langs de autostrade naar de kust bewaken door de privéfirma Fact Security op vraag van de Federale Wegpolitie en de burgemeesters. Dat lijkt nu zijn vruchten af te werpen. "Per nacht worden nog 4 à 5 illegalen opgemerkt op de parkings in Kalken en Wetteren door de private bewakers, maar zodra deze de agenten zien, vluchtten ze steeds weg", weet commissaris Geert Allemeersh van de brigade in Wetteren. Ook op de andere bewaakte parkings worden steeds minder illegalen gesignaleerd.





(DVL)