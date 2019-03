Iedereen aan het werk bij Bekaert Wetteren Didier Verbaere

28 maart 2019

11u44 0 Wetteren Bij Bekintex, een afdeling van staalproducent Bekaert in Neerhonderd, op het industrieterrein van Kwatrecht in Wetteren, is iedereen aan het werk. Daar staan waarschijnlijk geen banen op de tocht.

Vakbonden en directie zitten in Kwatrecht wel samen na de aankondiging dat het bedrijf in België 281 banen schrapt en de fabriek in Moen sluit.

In de afdeling in Wetteren wordt koperdraad verwerkt in brandwerende dekens en in stof voor verwarmde autozetels. Een gespecialiseerde tak dus. De arbeiders van het bedrijf legden er op 25 januari wel al eens het werk neer uit onvrede over een halvering van de premies en uit protest tegen de werkdruk. Maar die plooien werden gladgestreken.