Huiszwaluwen stellen het goed 08 juni 2018

Het gaat goed met de huiszwaluwenkolonies in Wetteren. Dat blijkt uit een telling die vrijwilligers van Natuurpunt afgelopen weekend uitvoerden rond de oude passerelle over de Schelde. Deze wordt na het broedseizoen afgebroken en de zwaluwen moeten volgend jaar elders nesten bouwen. Aan de nieuwe fiets- en voetgangersbrug werden al 15 kunstnesten geplaatst. Ook aan de huisgevels in de Moerstraat, Jan Cooppalaard, Aard en Scheldekaai zijn heel wat nesten te vinden. "We telden 65 bezette nesten en nesten in aanbouw. Daarmee is deze huiszwaluwenkolonie één van de grootste uit de ruime regio", stelt Natuurpunt Scheldeland. In 2008 werden in de buurt de eerste kunstnesten geplaatst. Toen telde de kolonie amper 8 nesten. Ook aan het Scheppersinstituut op de Cooppallaan broeden nu 19 huiszwaluwen. Er volgt nog een telling in juli en volgende winter worden extra kunstnesten geplaatst aan de gevels in de buurt. (DVL)