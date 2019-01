Huisvuil stapelt zich op door staking Verko Didier Verbaere

08 januari 2019

15u10 8 Wetteren Huisvuilzakken, papier en karton en PMD zakken stapelen zich op in de straten van de regio Wetteren Dendermonde door een vakbondsactie. Vorige woensdag legde een deel van het personeel bij afvalintercommunale Verko het werk neer. Sindsdien wordt het afval slechts gedeeltelijk opgehaald.

Aanleiding van de werkonderbreking is een al maanden aanslepende dispuut rond de uitvoering van een akkoord dat de directie en de raad van bestuur na sociale bemiddeling heeft gesloten met één medewerker en 2 vakorganisaties. Rond de interpretatie van het akkoord over deze medewerker is een procedure hangende bij de arbeidsrechtbank van Dendermonde.

Vorige week werd een deel van de gele huisvuilzakken hierdoor niet opgehaald in onder meer Wetteren centrum. Die moeten, volgens de reglementen, op vrijdagavond opnieuw door de bewoners worden binnengehaald en aangeboden bij een volgende afvalronde. Maar dat gebeurde dus niet. Honderden zakken bleven staan op de trottoirs en stapelen zich op. Ondertussen is er ook een deel van de (blauwe) PMD zakken niet opgehaald. Het gros van papier en karton lijkt wel weggehaald ondertussen. In principe kunnen de vakbonden tot eind februari het werk verstoren. Tot dan is er een stakingsaanzegging ingediend.

“Momenteel is een 20-tal personeelsleden van de ophaaldienst (82 personeelsleden) niet aan het werk. We doen er alles aan om zoveel mogelijk ophaalrondes in te halen. Volgens de laatste gegevens wordt er minstens tot donderdag actie gevoerd”, zegt Kris Verwaeren, algemeen directeur van Verko. In Wetteren gingen wijkagenten al langs bij enkele bewoners om hen aan te sporen hun huisvuilzak weer binnen te halen. Overtreders riskeren een GAS-boete van 700 euro.