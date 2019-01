Huisvuil blijft staan in Wetteren Didier Verbaere

05 januari 2019

Door een vakbondsactie bij intercommunale Verko bleef een deel van het huisvuil afgelopen week achter in de straten van Wetteren. Er wordt de inwoners gevraag om alles weer binnen te halen.

Een deel van het personeel legde het werk neer door een aanhoudend conflict over één personeelslid. Het grootste deel van de arbeiders ging aan het werk maar kon niet alle huisvuil ophalen. Verko verontschuldigd zich voor het ongemak en laat weten dat alle achtergebleven fracties opnieuw binnengehaald worden door de bewoners en aangeboden worden bij een volgende ronde. “We doen er alles aan om inhaalrondes te organiseren maar door de feestdagen en de extra hoeveelheid afval, is dat niet overal mogelijk”, zegt directeur Kris Verwaeren. De stakingsaanzegging loopt nog tot eind februari. Wie het huisvuil niet opnieuw binnenhaalt riskeert een boete voor sluikstorten tot 700 euro per overtreding.