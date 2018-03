Huisarts Vandemeulebroecke kandidaat verkiezingen 29 maart 2018

Dr. Daniël Vandemeulebroecke krijgt een plaats op de lijst voor de gementeraadsverkiezingen bij Eén Wetteren. Daniël is reeds 40 jaar huisarts in de gemeente en steunt de partij omwille van haar onafhankelijkheid van elke politieke nationale partij. "Niet de grote projecten maar de kleine uitdagingen om van Wetteren een bruisende gemeente te maken, spreken me bij Eén Wetteren aan. Als huisarts zie en hoor ik veel. Die ervaring wil ik delen", aldus Daniël. (DVL)