Hongerige inbrekers stelen etenswaren 28 augustus 2018

02u26 0

Dieven met een lege maag gingen er zaterdag bij een inbraak in een garage van een woning op de Collegiebaan in Wetteren vandoor met voedingswaren. Van de hongerige dieven ontbreekt elk spoor en getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu. (DVL)