Hitte slaat harder toe in Wetteren dan in Laarne 21 augustus 2018

De hittegolven hebben harder toegeslagen in Wetteren dan in buurgemeente Laarne. Zo sneuvelden de planten in de bloembakken van Bloeiend Wetteren onder de loden zon, terwijl die in Laarne er nog rijkelijk bloeien. "De bloembakken worden volgende week heraangeplant, zowel op Rode Heuvel als in de bakken. De plantjes werden niet eerder vernieuwd omdat ze de droogte niet zouden overleven", zegt Anke Versonnen, diensthoofd communicatie van de gemeente Wetteren. De bloembakken in Laarne worden door een externe firma onderhouden . Zij kregen tijdens de hittegolf regelmatig water. (DVL)