Historische infoborden leiden je door centrum 25 augustus 2018

Op de Markt en aan het station van Wetteren werden twee nieuwe historische infoborden geplaatst. Daarop staat informatie over enkele opmerkelijke gebouwen zoals het 'stadhuis', de Sint-Gertrudiskerk en het Posthotel. "De borden zijn een leidraad voor onze gidsen bij hun historische wandelingen doorheen de gemeente. We bekijken momenteel waar we nog bijkomende borden kunnen plaatsen zodat Wetteraars en toeristen op eigen houtje een wandeling kunnen maken en daarbij de nodige informatie krijgen", zegt Tijl De Bock van de Dienst Toerisme. De borden zijn een realisatie van de Raad voor Cultuur en Toerisme en worden eerstdaags verder afgewerkt met bloembakken om het geheel wat op te fleuren. (DVL)