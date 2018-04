Hinder Verko duurt voort, haal afval binnen 27 april 2018

03u00 0

De stiptheidsacties van de ophaaldienst van afvalintercommunale Verko, actief in onder andere Wetteren, Melle, Laarne en Wichelen, duren nog altijd voort. Personeel houdt zich strikt aan de werkuren van 7 tot 15 uur en legt daarna meteen het werk neer, ongeacht of alle geplande ophaalrondes voltooid zijn of niet. De kans is dus groot dat inwoners hun afval niet opgehaald zien worden. Het personeel protesteert tegen de huidige te hoge werkdruk, onder andere door een groot aantal zieke wernemers. Om die werkdruk te verlagen, werft Verko bijkomende werknemers aan. Uitzonderlijk zal de intercommunale ook tijdelijk een beroep doen op interimarbeiders. De intercommunale probeert via inhaalrondes om niet-opgehaald afval alsnog voor het weekend in te zamelen. Als er tegen vrijdagavond toch nog afval buiten staat, moeten inwoners dat weer wegnemen en opnieuw aanbieden bij een volgende ophaalronde volgende week. (DND)