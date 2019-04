Hi5ive opent deuren van Cannabidiol shop Didier Verbaere

18 april 2019

18u12 7 Wetteren In de Hekkerstraat in Wetteren opent vrijdag om 16 uur Hi5ive, een winkel met cannabisproducten met een THC waarde onder 0,2 procent. “Deze cannabidiol bevat dus geen hallucinerende bestanddelen en is perfect legaal voor ontspannende of medische doeleinden”, zegt zaakvoerder Samy Memmi (34) uit Wetteren.

Eerder dit jaar opende Sami in de Stalhof in Gent ook al een succesvolle Hi5ive shop. “We verkopen enkele afgeleide producten van cannabis. Die zijn 100 procent legaal en hebben een medicinale toepassing. Het is een ideaal ontspanningsmiddel voor pijnpatiënten met bijvoorbeeld reuma. In de shop in Wetteren verkopen we een 15-tal soorten zoals Silver Haze, Caramel Candy en Strawberry. En afgeleide producten zoals de geparfumeerde oliën, en wax of Vape toestellen voor longpatiënten.”

Deze cannabidiol bevat geen hallucinerende bestanddelen en is perfect legaal voor ontspannende of medische doeleinden Sami, zaakvoerder Hi5ive

Allen worden ze een genezende werking toegemeten. Sami is er dan ook van overtuigd dat cannabidiol dringend uit het sfeertje van illegaliteit moet gehaald worden. “In Gent hebben we alvast een goeie samenwerking met de politie en weden we al meermaals gecontroleerd. Ze hoeven zelfs geen huiszoekingsbevel mee te brengen om stalen te komen halen. De deur en de kluis staat voor hen open. Ook in Wetteren hebben we dezelfde afspraken gemaakt. We zijn voor 200 procent met alles in orde en hebben niks te verbergen”, zegt Sami.

De shop opent op vrijdag 19 april om 16 uur de deuren in de Hekkerstraat 9 en is nadien dagelijks open van 13 tot 20 uur, op zaterdag tot 18 uur en gesloten op zondag. Info op de Facebookpagina Hifive.