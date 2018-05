Herman Maudens kiest voor Eén 08 mei 2018

Herman Maudens (66) staat op de lijst van Eén Wetteren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Herman baatte samen met zijn vrouw en apotheker Rita De Backer Apotheek Maudens open tot eind 2013 en was de drijvende kracht achter de gebuurtedekenij Aard, Benedenstraat en aanpalende straten. Hij was heel wat jaren voorzitter van het oudercomité van het Sint-Franciscuscollege en ook actief in de participatieraad. Sinds 2005 is hij lid van kerkfabriek Sint-Gertrudis. Nu wil hij zich ook inzetten voor een levendige economie in het centrum. "Zelfstandigen vervullen niet alleen een sociale rol voor de Wetteraars, maar trekken ook mensen aan van buiten onze gemeente. Daarom is het belangrijk dat alle consumenten, voetgangers, fietsers en automobilisten, welkom blijven in Wetteren, ook in het centrum. Iedereen moet zijn eigen plaats hebben en veiligheid moet daarbij een prioriteit zijn", stelt Herman. (DVL)





