Herinrichting bibliotheek 09 april 2018

De herinrichting van de openbare bibliotheek op de Markt start op 10 september na de kermis en moet contractueel afgerond worden op 17 december. Tijdens de werken wordt de bibliotheek tijdelijk verhuisd naar de kerk van Overbeke. "De gemeente heeft nu eenmaal geen grote ruimte ter beschikking in het centrum", aldus schepen Guido Van Den Berghe (Eén Wetteren). In de bib wordt het aluminium schrijnwerk en het binnenschrijnwerk aangepakt en wordt nieuw meubilair voorzien. Er komt ook nieuwe zachte vloerbekleding en nieuwe verlichting. De werken worden geraamd op 304.438,42 euro. Voor de plaatsing van nieuwe ledverlichting kan de gemeente aanspraak maken op een maximale subsidie van 20.000 euro. Raadslid Piet Van Heddeghem (Groen&Co) betreurt dat de krantenhoek verdwijnt in de bibliotheek. Maar volgens schepen Van Den Berghe komt er een nieuwe openbare krantenhoek in het Dienstencentrum De Koffiebranderij. Ook in de bibliotheek zullen er nog steeds kranten te lezen zijn. Van Heddeghem feliciteerde de gemeente wel met de tevredenheidscijfers van de bezoekers. Op zijn vraag komt er wel een duidelijk uithangbord voor de bibliotheek op de Markt. (DVL)