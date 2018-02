Herinrichting bibliotheek te duur 06 februari 2018

De herinrichting van de bibliotheek in Wetteren valt duurder uit dan gepland. In het budget was 250.000 euro ingeschreven, maar de architect raamt de kosten op 343.634 euro. Daarom zullen alle schilderwerken worden uitgevoerd door Intro vzw via een apart budget. Er komt ook geen nieuwe gietvloer, maar tapijt in de polyvalente zaal en ook de deuren naar de kantoren, de nieuwe keuken en de tentoonstellingsblokjes komen er niet. De bekabeling voor data en elektriciteit zal in eigen beheer worden uitgevoerd. Zo komt de gemeente uit op een rekening van 260.490,54 euro, zonder verlichting weliswaar. De led-verlichting wordt geraamd op nog eens 36.300 euro. (DVL)