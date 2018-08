Herdenking veertig missionarissen 17 augustus 2018

De Wetterse Werkgroep Missieanimatie bestaat 35 jaar en zet sinds haar ontstaan de Wetterse zendelingen in de kijker en ondersteunt de actieve missionarissen.





Tijdens het jaarlijkse missiefeest op zondag 19 augustus worden alle overleden missionarissen herdacht in Massemen om 9 uur en in de dekenale kerk om 11 uur. Dat zijn er ondertussen 40. Het grootste deel was actief in Congo. De rest werkte verspreid over 3 continenten. De vieringen worden opgeluisterd door de het Martinuskoor en het parochiekoor Cantiamo. Réjette De Winter, missionaris in Kinshasa, geeft een getuigenis over haar leven en werk in de Congolese hoofdstad.





(DVL)