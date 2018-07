Herdenking Otorongo 10 juli 2018

In de Otorongohoeve in Wetteren wordt tot zondag 15 juli stil gestaan bij het overlijden van Adolf De Winter. De acteur gaf in de jaren '60 gestalte aan de legendarische indiaan Otorongo in de serie Johan en de Alverman. In Wetteren baatte hij de gelijknamige manege en feestzaal uit. Zondag is het 30 jaar geleden dat 'Dolf' overleed. In het huidige restaurant aan de Smetledesteenweg, dat zijn naam draagt, is er een kleine expositie over zijn leven en werk uit de persoonlijke archieven van de gemeente Wetteren, Daniël De Mol, Martine Smetryns, Hotel Winterhof en Feestzaal-Taverne De Otorongohoeve. Je kan ze gratis bezoeken op donderdag 5 juli vanaf 10 uur en zaterdag 7 tot zondag 15 juli tijdens de openingsuren (DVL)