Heel wat wagens te snel 08 juni 2018

Bij een snelheidscontrole in de politiezone Wetteren/Laarne/Wichelen werden op de Massemsesteenweg in Wetteren 36 wagens geflitst. Op de Mellesteenweg reden twaalf automobilisten te snel. In Wichelen werden tien bestuurders betrapt op de Dendermondsesteenweg en op de Heirweg in Laarne kregen vijftien chauffeurs een boete voor overdreven snelheid. Er werden ook alcohol en drugscontroles uitgevoerd op de Wetterensteenweg en de Noordlaan in Wetteren en op de Heirweg in Laarne. De politie nam twee wagens in beslag die niet verzekerd waren en één bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren na een positieve drugstest. Verder waren er kleinere inbreuken op parkeren en de gordeldracht. (DVL)