Heel wat bekijks tijdens veiligheidsdagen 22 augustus 2018

De Wetterse brandweer en de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen zetten op zaterdag 25 en zondag 26 augustus de deuren open voor het publiek. In en rond de brandweerkazerne is er een doorlopende statische show van alle rollend materieel en tentoonstelling van oldtimervoertuigen van de brandweer. Kinderen kunnen ook rondritjes maken met een brandweerwagen. De manschappen geven ook tal van demonstraties met blus- en reddingsoefeningen. Bij de politie van de zone Wetteren, Laarne en Wichelen staan de politievoertuigen tentoongesteld en zijn er tal van informatiestanden over het werk van de agenten en diefstalpreventie. Kinderen kunnen er een politiediploma verdienen en er zijn demonstraties met politiepaarden en politiehonden. Je kan er je behendigheid testen met de fiets of je fiets laten graveren. En er komt ook een politiehelikopter en -boot langs. Zaterdag zijn de kazernes doorlopend open van 14 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 18 uur. (DVL)