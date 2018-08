Hanne Uyttendale volgt overleden oom Dirk op 24 augustus 2018

Hanne Uyttendaele legt donderdag de eed af als nieuw gemeenteraadslid voor Groen&Co. Ze neemt de plaats in van haar oom Dirk Uyttendaele (71) die overleed op 6 juli. "We zijn bedroefd, maar anderzijds trots dat Hanne zijn plaats inneemt", meldt de partij. Opvolgers Wannes Haeghebaert en Lucia De Dycker bedankten voor het mandaat. "Hanne heeft er meer recht op omdat zij haar nonkel kan opvolgen, en ik heb te veel werk als verantwoordelijke van het PWO", zegt Lucia. Hanne Uyttendaele beseft dat haar inbreng in de laatste vier gemeenteraden niet bijster groot meer kan zijn. "Maar het is vooral een extra motivatie om het bij de gemeenteraadsverkiezingen goed te doen", zegt ze. Hanne krijgt de7de plaats op de Groen&Co-lijst. "Wij willen meer veiliger fietspaden, meer kansen voor handelaars, minder zwerfvuil, minder leegstand, betere ruimtelijke planning en meer groene ruimte tussen het steen en beton." (DVL)