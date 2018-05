Handtas uit handen gerukt 02 mei 2018

02u27 0

In de Fortstraat in Wetteren werd een oudere vrouw slachtoffer van een diefstal met geweld. Vrijdagavond omstreeks 22 uur werd haar handtas met geweld uit haar handen getrokken door een onbekende. Getuigen kunnen zich melden bij de politie van Wetteren via pz.wlw@police.belgium.eu. (DVL)