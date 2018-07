Handelaars plaatsen zelf ontbrekende signalisatie 28 juli 2018

02u29 0

Een wegverzakking op de Gentsesteenweg en bijhorende omleiding veroorzaakt dagelijks verkeersinfarcten tijdens de spitsuren in Wetteren. Ook is er nauwelijks signalisatie om aan te tonen dat de handelaars in het onderbroken deel van de steenweg wel bereikbaar zijn. Daarom heeft Raf De Graeve van At The Movies dan maar zelf de nodige borden geplaatst. "De Gentsesteenweg is gedeeltelijk toegankelijk vanaf het Felix Beernaertsplein. Maar er staat geen enkel bord dat dit ook duidelijk maakt", legt Raf uit. De gemeente liet weten dat de signalisatie de verantwoordelijkheid van de aannemer is. Maar ook de omleiding via de Beekstraat veroorzaakt problemen. Bestuurders worden ter hoogte van de werken via de Noordlaan teruggestuurd vanwaar ze komen. Alle verkeer wordt via de spoorwegonderdoorgang naar de Zuidlaan geleid. En dat leidt daar tot serieuze hinder. "Waarom de gemeente niet tijdelijk geen dubbel verkeer in de Noordlaan toelaat, is een raadsel", besluit Raf. De aannemer liet weten dat de werken bovendien langer zullen duren dan voorzien. De omleiding geldt nog minstens tot vrijdag 3 augustus. De gemeente wil de situatie intussen herbekijken. (DVL)