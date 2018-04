Handelaar opgelicht 27 april 2018

Een handelaar op het Dorp in Schellebelle is opgelicht. Een jongeman vroeg geld aan de winkelier om een takeldienst te kunnen betalen. Maar de man verdween nadien spoorloos. Er was ook nergens een defecte wagen of takeldienst te bespeuren. De politie waarschuwt voor dergelijke praktijken. (DVL)