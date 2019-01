Halve dag staking bij Bekaert op industrieterrein Kwatrecht in Wetteren Arbeiders kwaad om schamele eindejaarspremie Didier Verbaere

25 januari 2019

11u56 3 Wetteren Zo’n 150 arbeiders van Bekintex, een afdeling van Bekaert, op Neerhonderd in het industriepark van Kwatrecht, hebben vrijdagochtend het werk neergelegd. Er stond een stakingspiket op de parking van het bedrijf. De arbeiders zijn kwaad dat het management gesnoeid hadden in de eindejaarspremie tot één derde van de normale premie. Rond de middag werd een akkoord bereikt.

Vrijdagochtend legden de arbeiders van Bekintex het werk neer. In de afdeling in Wetteren wordt koperdraad verwerkt in brandwerende dekens en in stof voor verwarmde autozetels. Afgelopen week kregen de arbeiders hun berekening van de jaarlijkse bonus in de brievenbus. Daaruit bleek dat die slechts één derde van de normale premie was. Vrijdag brak daarop een spontane staking uit. Terwijl het personeel zich buiten verwarmde aan houtkorven en soep, onderhandelden vakbonen en directie urenlang over de premie en de arbeidsvoorwaarden. Er werd rond de middag een akkoord bereikt.

“Bekintex is een hoogtechnologische afdeling van de staalproducent maar omdat draad hier letterlijk in stoffen wordt gebreid , valt het bedrijf onder de textielnijverheid. De lonen van de mensen die hier werken zijn dan ook navenant en bedragen zo'n 1300 euro per maand. Die eindejaarspremie is voor de arbeiders geen extra bonus zoals de directie beweert, maar een noodzakelijk onderdeel van het loon voor velen", zeggen Carl De Clercq (ACV) en Gerrit Muylaert (ABVV) die de onderhandelingen voerden.

“Onze mensen werken hard, flexibel en in ploegen en volgden de afgelopen jaren heel wat bijkomende opleidingen. De werkdruk is groot en het loon laag. het schrappen van een groot stuk van de premie was de druppel om tot actie over te gaan", zegt Gerrit. “We zijn een gezond bedrijf en de arbeiders verdienen die premie dubbel en dik. In december was er ook al technische werkloosheid waardoor de lonen ook een pak lager waren. Er is nu een akkoord met de directie om te premies een pak op te trekken. Op iets langere termijn praten we over een verbeterd pensioenplan en betere loonvoorwaarden”, besluit Carl. De staking werd rond 13 uur afgeblazen. Deze namiddag is er een reeds geplande personeelsvergadering. En vanavond is er het jaarlijkse personeelsfeest van het bedrijf.