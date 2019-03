Haar vriend is al 2 jaar spoorloos, en nu is Rolande V.R. (68) opnieuw aangehouden na mishandeling van nieuwe partner Didier Verbaere

01 maart 2019

09u46 0 Wetteren Rolande V.R. (67) uit Wetteren zit opnieuw in de cel na bedreigingen en mishandeling van haar partner. De vrouw wordt er ook nog steeds van verdacht dat ze achter de verdwijning van haar vorige partner Jean Vercarre (66) zit. Die is sinds juni 2016 spoorloos.

Rolande V.R. zat als verdachte in de verdwijningszaak een jaar in voorhechtenis en nadien enkele maanden onder elektronisch toezicht in haar woning aan de Brusselsesteenweg. Daar viel de politie woensdag met man en macht binnen na meldingen van zware ruzies in de woning. De vrouw werd woensdag opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het Oost-Vlaamse Parket bevestigt haar aanhouding wegens slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid van een huisgenoot.

Die huisgenoot trok vorig jaar bij haar in op de Brusselsesteenweg. Het huis aan de Kalkensteenweg waar Vercarre verdween, is nog steeds verzegeld naar aanleiding van de verdwijningszaak. Volgens onze bronnen verliep ook deze nieuwe relatie niet zonder slag of stoot. Er waren de jongste maanden al meerdere tussenkomsten door de politie na meldingen van ruzies met geweld. De nieuwe partner zou zelfs al tweemaal van de trap ‘gevallen’ zijn. Maar er werd nooit officieel een klacht ingediend. Haar aanhouding nu staat ook los van de verdwijningszaak.

2,5 jaar spoorloos

Jean Vercarre verdween in juni 2016 spoorloos. Speurders achterhaalden toen dat er ook 180.000 euro van zijn rekening was gehaald. Rolande was meteen hoofdverdachte in de zaak. Op het moment dat de familie van Vercarre hem als vermist opgaven, vertoefde ze in Frankrijk. Ze werd enkele maanden later opgepakt in Melle. In haar wagen vond de politie 40.000 euro cash. Nog eens 90.000 euro kon getraceerd worden. Maar waar de overige 50.000 euro heen is of waarvoor die som geld moest dienen, is tot op vandaag onopgehelderd. Rolande heeft altijd beweerd dat Vercarre vertrokken is om elders een nieuw leven te beginnen na een hersentumor. De familie van de man weigert dit te geloven.

De politie voerde sinds de verdwijning in 2016 opgravingen uit in de tuin en in woningen van Rolande in Wetteren en Beveren. Daar werden zelfs de vloeren van een café aan de Bijlstraat opengebroken. Ook in Arville, een kleine deelgemeente van Saint-Hubert, werd gezocht. Een chalet en de vijvers achter hun verblijf werden grondig doorzocht, zonder resultaat.