Gustaaf en Agathea nieuwe ambassadeurs Lekker Oost-Vlaams

22 november 2018

18u03 0 Wetteren Bistro Gustaaf uit Wetteren en Agathea uit Landskouter werden door de Provincie aangesteld als nieuwe ambassadeurs van Lekker Oost-Vlaams. Beide restaurants werden samen met 5 andere zaken aan de lijst toegevoegd. Oost-Vlaanderen telt nu officieel 25 ambassadeurs. Dat zijn streekwinkels, horecazaken, B&B’s en traiteurs worden gelauwerd voor hun inspanningen in het promoten van Oost-Vlaamse streekproducten.

Marjolein Steurbaut en Christophe Vandersteene baten op het dorpsplein van Landskouter (Oosterzele) Feestzalen Agathea uit. “Een fijne keuken met Oost-Vlaamse producten, een heerlijke wijnkaart, een sfeervolle tuin, een hartelijk onthaal en een stijlvolle bediening, vormen een geheel waar het genieten is voor alle feestelijkheden alsook voor een sereen samenkomen voor elke andere gelegenheid”, aldus de jury.

Ellen Roelandt en Tommy Bruynen zijn de eigenaars van Meneer en Bistro Gustaaf in Wetteren. “Bistro Gustaaf is een leuke, gezellige en trendy bistro in het centrum waar een jong en dynamisch team dagelijks (h)eerlijke gerechten bereid. Ze werken met dat wat voor handen is, omdat ze geloven in een evenwicht tussen koken en de natuur. Gustaaf houdt het graag lokaal en Oost-Vlaams. Hun slager uit Wetteren brengt zijn eigen bereide Wetterse ham. Ook hun suggestiekaart bevat steeds een gerecht met typische Oost-Vlaamse producten, een hoofdgerecht met gelakt Breydelspek en een dessert met advocaat van de Klok staan deze week op het menu. Zelfs de renovatie van hun pand en hun inrichting zijn uitgewerkt door creatieve ondernemers uit de buurt”, loofde de jury de kersverse ambassadeurs.