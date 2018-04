Grote hoeveelheid drugs onderschept 24 april 2018

02u43 1

De politie van Wetteren onderschepte zondag om 17.35 uur een wagen dankzij het cameraschild. De bestuurder reed onder invloed van drugs en in de wagen werd een grote hoeveelheid drugs aangetroffen. De bestuurder en zijn passagier worden voor de onderzoeksrechter in Dendermonde gebracht. "De hoeveelheid drugs aan boord was te groot voor eigen gebruik. De onderzoeksrechter moet beslissen of zij aangehouden blijven", aldus commissaris Vic De Loof. (DVL)