Groenere Scheldekaai dwingt fietsers straat op 30 maart 2018

De Scheldekaai in Wetteren is sinds gisteren heringericht. De afsluiting van het tijdelijke fietspad langs de rivier is verwijderd en de ruimte is ingepalmd door de Keltische bomenhoroscoop die eerder op de Markt stond. Dat veroorzaakte heel wat kritiek op sociale media. "Tientallen scholieren worden nu verplicht om op de straat te rijden", klonk het. Schepen Leentje Grillaert (CD&V) weerlegt de kritiek. "Het tijdelijke fietspad was te smal om te kruisen en werd hoe dan ook nooit gebruikt. Voetgangers kunnen nog steeds op het hoogste deel langs het water wandelen. De vergroening van de kaai stond gepland. Permanente bomen bleken niet mogelijk aangezien er onder het pad gewapend beton van de Scheldekaaien ligt", aldus Leente Grillaert. "Wel komen er op de Scheldekaai nog fietssuggestiestroken na de paasvakantie", treedt schepen van mobiliteit Herman De Wulf (Open Vld) bij. (DVL/Foto DVL)