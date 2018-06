Groen & Co wil openbare speelpleintjes op wandelafstand van elk gezin 14 juni 2018

Groen & Co wil elk kind in Wetteren een openbare speelruimte bezorgen op veilige afstand van thuis. Dat is de ambitie als de partij in de volgende legislatuur mee kan besturen. Gisteren zetten ze hun plannen alvast kracht bij met de inrichting van een openbaar speelpleintje in het park aan de Vijverstraat en de Koningin Astridlaan. "Er zijn nog tal van mogelijkheden en openbare ruimtes in het centrum en in de deelgemeentes om met een minimum aan inspanningen een leuke speelplek voor kinderen in te richten", weet lijsttrekker Robbe De Wilde. Met enkele scoutstechnieken werd in het parkje een leuk speeltoestel in elkaar gesjord. Heel wat ouders en kinderen in de buurt kwamen een kijkje nemen en genoten van een leuke middag. "De gemeente Wetteren heeft een speelruimtebeleidsplan, maar na de realisatie van enkele grotere projecten zoals Diepenbroek, kwam dit plan de laatste jaren tot stilstand. Wij ijveren ervoor dat kinderen en jongeren overal in de eigen buurt moeten kunnen spelen en elkaar ontmoeten. Dat kan met kleine ingrepen en zonder grote kosten. Soms volstaan een boomstam, een groen grasveldje, een heuveltje of een paar tegels waarop gehinkeld kan worden. Je kan ook schoolpleinen en sportvelden dubbel gebruiken en open stellen in buurten waar verder weinig ruimte is", besluit Robbe. (DVL)