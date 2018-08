Groen & Co past lijst aan 22 augustus 2018

Groen & Co heeft haar verkiezingslijst lichtjes moeten aanpassen na het onverwachtse overlijden op 6 juli van partijvoorzitter Dirk Uyttendaele. Dirk stond op de voorlaatste plaats voor lijstduwer Piet Van Heddeghem. Zijn plaats wordt ingenomen door Veerle Vandergucht. Op plaats drie staat Maaike Santy. De dochter van voormalig schepen Anne-Marie Santy vervangt Pieter Bracke. Bracke was met veel ambitie aan de campagne begonnen, maar is ondertussen in dienst als departementshoofd Vrije Tijd in Wetteren. Na het ontslag van Roos Coppens, die algemeen directeur in Wichelen werd, was Bracke de volgende kandidaat op de wervingsreserve van de gemeente. Een functie die niet met een politiek mandaat te combineren valt. (DVL)